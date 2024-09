D'Aversa e la Juve di Motta: "Cosa mi ha colpito. L'Empoli senza Fazzini..."

Una settimana complicata per Roberto D'Aversa e giorni particolari soprattutto dopo il tentato furto subito: "Fa già parte del passato. Voglio pensare soltanto alla partita. È stata una situazione spiacevole ma non macchia la città". Questo ha precisato l'allenatore nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Al Castellani arrivano i bianconeri, ancora imbattuti e con zero gol subiti nelle prime tre giornate: "Significa che Motta sta lavorando bene" ha sottolineato il tecnico. Una gara in cui mancherà Fazzini, reduce dall'infortunio muscolare con l'Italia U21 .

D'Aversa, conferenza Empoli-Juve

Roberto D'Aversa ha parlato nel corso della conferenza prima della gara contro la Juve: "Sosta? Non guardo indietro ma penso alla gara con la Juventus. Vogliamo tenere alto l'entusiasmo, ci deve essere a prescindere. Non dobbiamo essere presuntuosi, sappiamo le difficoltà ma giocare queste partite è sempre bello". E ancora sui bianconeri: "Motta è un allenatore preparato e la sua squadra è completa in tutti i reparti. Nello studiare le partite di quest'anno hanno avuto attitudine in fase difensiva, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una Juventus aggressiva. Sono bravi a difendere e ripartire con i giocatori di gamba oltre alle qualità importanti dei vari singoli. Non possiamo commettere errori".

Sull'assenza di Fazzini: "Avremo caratteristiche diverse perché lui è molto bravo a legare il gioco tra centrocampo e attacco. Per noi una mancanza importante ma avremo la stessa tranquillità di sempre. Non ho ancora deciso chi potrà giocare al suo posto. Anjorin? Giocatore completo, può giocare a due o a tre ma anche trequartista. Sul minutaggio non saprei ma il suo impiego è probabile contro la Juve". A chiudere ha parlato del modulo: "Non voglio dare vantaggi, ma non è importante. Abbiamo uno stile di gioco ben preciso ma possiamo anche cambiare in base all'avversario. Voglio vedere in campo la gara che abbiamo preparato".