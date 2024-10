"Zaccagni? Forse si è rotto il cronometro a tutti": D'Aversa non ci sta

La Lazio continua a vincere e sale al terzo posto in classifica a pari punti con la Juventus e l'Udinese. Una partita difficile, vinta in rimonta dai biancocelesti contro l'Empoli grazie al gol di Pedro, ancora a segno dopo la rete anche in Europa League. Una gara molto tesa, come ha spiegato anche D'Aversa nel post partita. L'allenatore dei toscani ha analizzato il match con molta delusione, soffermandosi anche sulla gestione arbitrale, che non gli è piaciuta.

D'Aversa polemico dopo Lazio-Empoli

"Ci dispiace per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione, nonostante qualcuno non stesse bene al 100%. Poi loro hanno giocatori come Pedro che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. Il gol di Zaccagni preso dopo il tempo di recupero ha cambiato la partita, l’aspetto mentale è importate. Il rammarico è che il cross parte a tempo scaduto. Ha dato due minuti di recupero, con Gyasi che va a battere il fallo laterale correndo e viene aggiunto un minuto. Forse si era rotto il cronometro a tutti quanti, non credo ci sia stato un cambio del regolamento prima della gara. Esposito? Ha qualità indiscutibili, deve migliorare nella quantità di lavoro e non deve porsi limiti. Vasquez? Lui è stato bravissimo anche a caricarsi e a non cadere nelle provocazioni che sono state tante e sono state concesse dall’arbitro. Sono maturato? Sì, l’ho dimostrato quando sono venuti ad esultarci davanti la panchina. Nel calcio bisogna saper perdere e anche saper vincere" - ha spiegato D'Aversa ai microfoni di Dazn.

Lazio-Empoli, le dichiarazioni di Baroni

Queste le dichiarazioni di Baroni a Dazn al termine del match: "Cosa ho detto a Pedro nell’orecchio? Non lo posso dire. A parte gli scherzi, è un riferimento costante per i giovani, più volte dico ai ragazzi di guardarlo negli spogliatoi anche quando si mette le scarpe. Ce lo teniamo stretto. Abbiamo preso il primo gol per colpa del campo e per questo è scivolato Provedel, loro non hanno mai tirato in porta. La squadra ha portato in campo voglia, determinazione e sentimento e questo dobbiamo trasferire alla gente. Così si può creare un gruppo vincente. Se ci poniamo degli obiettivi? Siamo ambiziosi come la nostra società e città, ma questo non deve modificare il nostro percorso e il nostro lavoro. Se ci fermiamo a guardare molto la classifica facciamo l’errore più grande. Ovvio che ci fa bene l’entusiasmo. Ho ricevuto grandi risposte da tutta la rosa. Non mi piace parlare di turnover e ricambi, solo tutti insieme si può fare bene e si può andare avanti in tutte le competizioni. La sosta ci toglierà via tanti giocatori che torneranno tardi e queste sono le principali difficoltà, però lavoreremo forte con chi rimarrà qui. Poi avremo un mini ciclo importane, adesso ci riposiamo due giorni".