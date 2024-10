Empoli, D'Aversa sta male. Parla Sullo: “Napoli miglior squadra d’Italia"

Dopo un grande inizio di stagione, con una sola sconfitta nelle prime sette giornate di Serie A, l'Empoli si prepara ad ospitare il Napoli capolista. Alla vigilia Salvatore Sullo, vice di Roberto D'Aversa, ha presentato la sfida in conferenza stampa visto il malessere dell'allenatore: "Dopo la prima sconfitta stagionale abbiamo cercato di ragionare sulla prestazione. Secondo me le risposte sono state positive da parte della squadra anche contro Lazio e come in altre partite ci sono stati cose che potevamo fare meglio".