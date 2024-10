Napoli, il rigore inventato scatena la furia dell'Empoli in tv: "State glissando"

"Abbiamo fatto tutto il possibile per stare in partita poi dopo se vogliamo parlare del rigore…faccio fatica a capirlo anche perché non vedo contatti. Forse ho visto male. Va bene le domande ma state glissando sul rigore, e io vorrei delle spiegazioni". A questo punto, l'intervista si allarga allo studio dedicato all'analisi degli episodi arbitrali condotta dall'arbitro Manuela Nicolosi , che riavvolgendo le immagini dell'incontro dichiara come sia Anjorin che Politano "cercano di andare sul pallone, ma Anjorin invece di prendere il pallone prende il piede di Politano". E ancora: "Questa è una chiara situazione di step on foot di Anjorin su Politano e da queste immagini si vede il piede del giocatore dell'Empoli sull'attaccante del Napoli", conclude l'arbitro.

Immediata la reazione del Ds, che ritiene invece di non avere visto alcun step on foot - ma piuttosto uno 'step on grass', come ironizzano sui social - . "Non si vede il contatto. No, non si vede - replica stizzito Gemmi - . Non c'è contatto, vedete da un'altra angolazione, non c'è contatto, per niente, o vedo io male. Probabilmente l'arbitro può sbagliare sì, però secondo me questo non è rigore o forse fa parte di quella categoria di rigorini che dicevano non si dovevano più dare o dare in modo diverso. Questo poi sul risultato pesa anche se poi avremo perso uguale ma credo che il rigore non ci sia. Empoli era innervosita da questa conduzione però non lo capisco questo rigore", ha concluso Gemmi.