D'Aversa: "De Sciglio può darci tanto". E poi l'esempio Inter-Juve

D'Aversa, conferenza Empoli-Inter

Roberto D'Aversa ha parlato in vista della prossima sfida contro l'Inter: "Il livello di attenzione deve essere sempre lo stesso per tutta la gara, contro la Juve vincevano 4-2 e hanno chiuso 4-4, questa è una dimostrazione". Sulla formazione: "Non ho ancora deciso perché dobbiamo ancora valutare la condizione di alcuni ragazzi, ma li ho visti meglio rispetto a come mi aspettassi. A livello di energie abbiamo pagato molto la gara col Napoli, giocando su un terreno sabbioso come il Castellani". Sulla gara col Parma: "Nel primo tempo potevamo concretizzare di più, ma ci sono anche gli avversari e con i cambi sono riusciti a mantenere alta l'intensità. Io devo cercare di migliorare ogni aspetto dei ragazzi, c'è da valutare ogni aspetto".

Sulla gestione: "Quando la squadra è molto giovane è uno scotto che si paga. È sicuramente un aspetto da migliorare ma serve tempo. Fazzini è stato infortunato ed è normale sia arrivato stanco alla fine". Su De Sciglio: "Non stava benissimo ma è il nostro giocatore più rappresentativo. Nel momento in cui starà bene potrà dire la sua, sia per esperienza che per qualità tecniche. Nella lettura è molto bravo, ha tanta qualità". Sul livello numerico della rosa: "Se Pellegri fosse al 100% farei rifiatare anche Colombo. Queste situazioni le conosciamo, dobbiamo essere bravi a metterli in condizione senza che si facciano male. Numericamente siamo questi". Su Solbakken: "Per me ha fatto una prova positiva, ma contro l'Inter non possiamo soffermarci sul singolo. Mi preme la mentalità della squadra". A chiudere sulle prossime gare: "Como e Lecce? Ragioniamo sull'Inter, fare calcoli non ha senso".