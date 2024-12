D'Aversa: "Si gioca perché Bove sta bene". Il retroscena sulla Fiorentina

Dopo il grande spavento per Edoardo Bove , al Franchi di Firenze si torna a giocare . Questa volta di scena c'è la Coppa Italia che vedrà il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Una sfida che arriva dopo giorni di grande paura per le condizioni del calciatore viola, che ha scosso tutti. Nella conferenza stampa di vigilia, l'allenatore degli ospiti Roberto D'Aversa ha presentato il match, ribadendo la vicinanza alla famiglia dell'ex Roma e cogliendo l'occasione per svelare un retroscena con il club viola.

Coppa Italia, Fiorentina-Empoli: la conferenza di D'Aversa

Quanto vale per l'Empoli questa sfida? D'Aversa chiarisce gli obiettivi: "Per la completezza della rosa la Coppa Italia per la Fiorentina può essere un obiettivo mentre per noi ha un’importanza per altri motivi: sicuramente giocherà qualcuno che ha avuto meno spazio, come è accaduto con il Torino. Giusto che in campo vadano anche altri giocatori perché nell’arco della stagione c’è bisogno di tutti. Queste partite ci servono a vedere a che punto sono altri ragazzi. Chiaramente è sempre un derby, nonostante quello che è accaduto domenica. Considerando la sua richiesta ai propri compagni di giocare la partita, dal punto di vista emotivo e motivazionale avremo davanti una squadra che darà più del 100%. Dovremo essere concentrati per fare risultato".

Che Fiorentina sarà? "Sarà una Fiorentina diversa rispetto al campionato, vengono da otto vittorie di fila, dal punto di vista mentale servirà determinazione per cercare di fare la prestazione ed un risultato positivo".

Come si prepara l'Empoli per contrastare i ragazzi di Palladino che vivono un grande stato di forma? "Domani dovremo mettere in campo quello che magari non si è fatto nel primo tempo a Milano ma che abbiamo sempre mostrato in campionato. Quindi massima intensità e determinazione, sapendo che troveremo una squadra non più in difficoltà come successo in campionato ma che oggi occupa una posizione di classifica importante. Ripeto, sotto l’aspetto umano massima vicinanza alla Fiorentina per quello che è successo ma sappiamo di affrontare una grande squadra".