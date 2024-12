Esposito è sbocciato e l'Inter può perderlo a poco: l'Empoli si frega le mani

Empoli, la meglio gioventù

Esposito ma non solo: il club di Corsi in Coppa Italia ha messo in mostra diversi giovani talenti. A partire da quell’Emmanuel Ekong che aveva realizzato ai viola il momentaneo 1-0. L’esterno off ensivo classe 2002 era andato a segno anche nel turno precedente sul campo del Torino Come nel successo sui granata tra i pali ha brillato, sfoderando grandi parate, Jacopo Seghetti. Il classe 2005 a inizio stagione era sulla carta il quarto portiere e avrebbe dovuto fare la spola tra Primavera e Prima Squadra, ma ci ha messo pochi allenamenti a stregare D’Aversa che l’ha lanciato già ad agosto come titolare di Coppa.