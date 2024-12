Pellegri, dramma crociato: dopo un grande inizio è stagione finita

Continua la maledizione dei crociati in Serie A (e non solo). L'ultimo nome sulla lista degli infortunati costretti a ritirarsi dal campo è Pietro Pellegri, attaccante di proprietà del Torino in prestito all'Empoli. Il giocatore classe 2001, reduce da tre marcature consecutive, ha rimediato l'infortunio al crociato sinistro nel corso della trasferta al Bentegodi, che ha visto la formazione di D'Aversa imporsi con il finale di 4-1. Il prossimo impegno stagionale avrebbe previsto proprio la sfida interna contro i granata, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 20.45. La giornata successiva l'Empoli scenderà invece sul campo dell'Atalanta. Per Pellegri inizia invece un lungo periodo di riabilitazione che gli permetterà di tornare in campo solamente dalla prossima stagione.