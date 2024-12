D'Aversa: "Pellegri? Non possiamo andare a Lourdes. Toro da rispettare"

Empoli, D'Aversa: "Pellegri? Non c'è tempo per Lourdes"

Spazio quindi al grave infortunio al crociato subito da Pellegri: "Un saluto per Pietro perché aveva recuperato certezze e condizione fisica, ci stava dando tanto. Sicuramente è un giocatore che ci mancherà, come Haas e Sazonov. Dispiace, da giocatore ci sono passato e in questo momento ti cade il mondo addosso. Ho parlato con lui cercando di rasserenarlo. E chiaro che ci può essere delusione, ma a Lourdes non abbiamo il tempo di andarci". Quindi suoi possibili cambiamenti in attacco: "Per le caratteristiche Campaniello della Primavera è un giocatore che può fare il ruolo di Pellegri. In questo momento ci sono diverse assenze, anche nella preparazione della gara ci sono tanti giocatori che devono essere pronti a ricoprire più ruoli. Vedo disponibilità, ad esempio Gyasi può fare più cose. Ora i ragazzi devono farsi trovare pronti, la dimostrazione è stata quella di Marianucci a Verona". Infine su un possibile intervento nel mercato di gennaio: "Sono discorsi prematuri, nel pregara non mi piace parlare del mercato. Penso solo al Torino. La società sa come deve operare, a me piace allenare chi ho a disposizione e far venire su ragazzi della Primavera".

