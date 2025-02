D'Aversa: "Juve in difficoltà? Pensiamo a noi. Hanno perso contro due big"

Juve-Empoli, la conferenza di Roberto D'Aversa

Ancora dubbi di formazione per D'Aversa: "Anjorin, ha lavorato con continuità ma nelle scelte dovrò valutare che siamo molto corti sia a centrocampo che davanti. Quindi nella preparazione della gara i ragazzi devono sapere che nelle scelte c'è il fatto anche sulla continuità dei novanta minuti. Non è semplice, ma siamo abituati dall'inizio del campionato. Quando ci sono due squalificati queste problematiche si acuiscono ma dobbiamo pensare solo al campo". Sarà la partita di De Sciglio? "Se numericamente andiamo a fare un conteggio, siamo contati. Mattia è uno di quelli che per personalità ed esperienza può ricoprire più ruoli: sicuramente farà parte della partita ma vediamo se dall'inizio. So quanto ci tenga, ci mancherebbe altro".

Su Zurkowski: "È stato allettato per alcuni giorni, per cui ha saltato gran parte della settimana. Questa domanda continua su Zurkowski comincia a farmi arrabbiare, quando i giocatori sono messi in condizione di giocare, giocano. Lui deve allenarsi per giocare, non il contrario". Spazio per il neoacquisto Silvestri? "Per quanto riguarda Silvestri, è un'operazione fatta perché Perisan ci ha chiesto la cessione. In questo momento le gerarchie sono le stesse, il primo portiere è Vasquez. Su questo aspetto dubbi non ce ne sono, per Silvestri è un'opportunità perché era fuori rosa alla Sampdoria. Ha esperienza, sta a lui affinché possa tornare quello che era qualche stagione fa. La sua presenza può anche far crescere Vasquez". In attacco scelte quasi obbligate: "I dubbi sono anche lì, devo ragionare anche nel caso in cui dovessimo andare sotto e avere la possibilità di schierare qualche giocatore offensivo".

