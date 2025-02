D'Aversa: "La tecnologia ci ha tolto il secondo gol. Perplesso dall'arbitro"

Juve-Empoli, le parole di Roberto D'Aversa

Il tecnico dell'Empoli non ha digerito l'annullamento del rigore, prima concesso e poi annullato dal Var: "Gli episodi spesso non incidono, queste sono valutazioni (il tecnico si è riferito al rigore tolto dall'on field review) nella gestione qualche perplessità me la porto dietro, in alcune situazioni qualcosa è venuta meno. Su sei interventi il primo giallo è arrivato su Maleh, ma non voglio creare alibi. Non sempre sono quelli gli episodi che possono pesare. Finché eravamo in parità numerica i ragazzi se la sono giocata alla pari". Risultato bugiardo? "Per chi non ha visto la partita può pensare che oggi non ci sia stata partita, ma abbiamo messo in difficoltà la Juventus per tutta la partita. Il rammarico è aver avuto infortuni e non mantenuto continuità per tutti i 90′. Bisogna ragionare sul risultato pesante, il morale non era alto nello spogliatoio".

C'è stata sfortuna? "Tutte le componenti, è questione di crederci più degli altri. Inzaghi ci ha costruito un’intera carriera nel crederci sempre. Ci sono tante situazioni, numericamente siamo partiti in difficoltà e non possiamo appellarci a nulla. Negli episodi non mi va di entrare nel dettaglio, perché posso creare solo alibi e la Juve ha vinto meritatamente, ma la tecnologia non ci ha permesso di andare sul 2-0 togliendoci il rigore per un fallo di mano giusto. Il rammarico è aver perso 4-1 e dobbiamo unire le prestazioni con un risultato positivo". Si sta per chiudere il calciomercato, c'è della delusione per come è stato gestito? "Non parlo di mercato. La società è consapevole delle difficoltà, ma io posso ragionare sui ragazzi che ho a disposizione. Voglio aiutare questi ragazzi e portare avanti questo progetto tecnico per raggiungere il nostro obiettivo". E su Goglichidze: "Questa domanda dovete farla ad altre persone. Ho messo i giocatori più convinti e avete visto anche il perchè. Durante la settimana ha avuto qualche problema, però quando si entra bisogna dare il proprio contributo".