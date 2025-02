Empoli-Milan, D'Aversa mastica amaro: "Gimenez furbo sull'espulsione di Marianucci”

EMPOLI - Il Milan espugna il Castellani di Empoli grazie alle reti di Rafa Leao e Santiago Gimenez, partiti dalla panchina e inseriti in avvio del secondo tempo da Sergio Conceiçao insieme e Christian Pulisic, autore dei due assist. L’equilibrio dura oltre un’ora, con i padroni di casa che al 28’ perdono Mattia Viti per un infortunio al ginocchio e poco dopo colpiscono un clamoroso palo con Lorenzo Colombo, ex della sfida. La panchina del Diavolo, però, ribalta il corso del match dopo le espulsioni di Tomori e Marianucci, punito da Luca Pairetto, arbitro della sfida, per un fallo di reazione proprio sull’attaccante messicano. Un rosso che non va giù al tecnico dei toscani Roberto D’Aversa, che al termine della sfida commenta: “C'è stato un deficit di esperienza tra i nostri giocatori e i loro. Gimenez è stato furbo sul rosso di Marianucci. E quando dico 'furbo', c'è qualcosa che non va…