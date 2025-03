L'Empoli ha l'eroe dei due mondi: Cacace il tuttofare

A Empoli l’hanno ribattezzato affettuosamente l’Eroe dei Due Mondi. Inevitabile per chi è arrivato addirittura dalla Nuova Zelanda per imporsi nel gotha del calcio europeo. Durante le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 l’aveva monitorato con attenzione anche il Toro, ma alla fine la società che ci hacreduto sul serio dandogli la possibilità di venire a giocare in Italia è stata l’Empoli. I toscani nel gennaio 2022 l’hanno prelevato dal Sint T