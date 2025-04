"Va bene perdere, speriamo non di troppo": Corsi si arrende prima del Napoli

Corsi e la sfida dell'Empoli al Napoli

Un po' come Davide contro Golia. Una sfida sulla carta impari per qualità tecniche e fisiche, ma il calcio ha sempre saputo regalare sorprese sotto questo punto di vista. Da una parte il Napoli non dovrà sottovalutare l'Empoli e dall'altra D'Aversa e i suoi ragazzi andranno in campo senza nulla da perdere. Per i toscani il momento non è dei migliori e nel girone di ritorno non hanno ancora vinto in campionato. Le difficoltà, soprattutto a livello numerico, sono elevate e i pensieri di Corsi sono tutti per la gara col Venezia:"Napoli? Speriamo di fare una bella prestazione e che il risultato non sia molto pesante. Va bene perdere, ma l'atteggiamento giusto può prepararci al meglio per la prossima gara, fondamentale per noi. La storia dell'Empoli dice questo, la situazione è difficile ma non c'è da meravigliarsi".