D'Aversa: "Spiace per Kean, ma la sua assenza non favorirà l'Empoli"

Il penultimo posto in classifica , un derby da affrontare per tentare l'assalto alla salvezza. Per l' Empoli si apre un finale di stagione molto complicato, con la partita con la Fiorentina primo vero ostacolo per i ragazzi di D'Aversa . Il tecnico della formazione toscana non vuole però cali di concentrazione e nella conferenza stampa di vigilia ha presentato il match contro i viola.

Fiorentina-Empoli, la conferenza stampa di D'Aversa

"Domani la squadra deve essere concreta, concedere il meno possibile. Dobbiamo sfruttare le palle-gol che ci creeremo, siamo bravi a crearle ma a volte non concludiamo nonostante la situazione sia giusta. In entrambe le fasi chiedo concretezza perché non c'è più margine di errore a questo punto". D'Aversa non usa mezzi termini per spiegare cosa ha chiesto ai suoi ragazzi in vista del derby toscano con la Fiorentina. Come è stata vissuta la settimana? "Questi giorni si è differenziato il lavoro, sappiamo che la partita di domani è importante innanzitutto perché è un derby. Sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi, la Fiorentina sta facendo grandi cose. Da parte nostra ci deve essere la volontà e la determinazione perché la nostra salvezza passa anche da questo. Lo spirito di giovedì ci può portare al raggiungimento del nostro obiettivo".

La squadra è reduce dalla semifinale di Coppa Italia in casa del Bologna, dove è riuscita anche a segnare un gol a una delle formazioni più in forma del momento. Ma soprattutto, che partita si aspetta? "Il gol fa sempre bene indipendentemente dal fatto che il risultato sia stato negativo. Si lavora per fare gol, i ragazzi devono essere cattivi nel concretizzare. Mi spiace per Kean, avrei voluto che ci fosse se il motivo della sua assenza è quello. La Fiorentina è una squadra completa, in alcuni reparti ha il triplo ruolo. Hanno una rosa forte, guai a pensare che le assenze di Dodò e Kean possano favorirci". E aggiunge: "La Fiorentina ha qualità importanti, non è la stessa dell'andata, ha trovato una sua fisionomia. Stanno facendo bene anche in Europa, hanno acquisito una certa mentalità. In casa hanno battuto Milan, Atalanta, Inter, Juventus, sarà una partita complicata. Dobbiamo farci forza sul fatto che li abbiamo messi in difficoltà, poi per portare a casa il risultato devi fare meno errori possibili".