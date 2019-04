Serie A Fiorentina, Pioli: «Chiesa a disposizione contro il Frosinone»

FIRENZE - La Fiorentina è pronta per scendere in campo al Franchi contro il Frosinone: "Mancano ancora 8 partite, delle quali 5 in casa - esordisce in conferenza stampa il tecnico gigliato Stefano Pioli - Serviranno tanto per la nostra classifica e la nostra stagione. Solamente alla fine possiamo tirare un bilancio definitivo sulla nostra stagione, sul mio lavoro e su chi potrà restare a Firenze". Pioli prosegue: "La semifinale di Coppa Italia è ovviamente importante per noi. Adesso sento il ritornello che non ci sono più obiettivi e per questo dobbiamo fare giocare i giovani. Forse qualcuno si dimentica che siamo la squadra più giovane d'Europa, i giovani ci sono e stanno facendo bene. Adesso dobbiamo solo restare concentrati sulla partita di domani, perché vogliamo tornare a vincere. Abbiamo l'obbligo di fare il massimo da qui alla fine. Abbiamo una proprietà che ci fa lavorare in pace ed una tifoseria che ci ha sempre sostenuto".