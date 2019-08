Fiorentina, Commisso: "Ribery è una leggenda. Chiesa? Promessa mantenuta"

"In Italia per passione"

"Non ho acquistato la Fiorentina per hobby o per business, ma per passione e senso di responsabilità nei confronti dei tifosi", ha dichiarato ancora Commisso. "Non sono qui per portare soldi a New York, voglio investire e vincere. Ma non sarei qui senza il ruolo importante rappresentato da questi tifosi", ha sottolineato il patron viola. "Ora voglio incontrare la squadra femminile e le giovanili", ha dichiarato rilanciando poi "il progetto sportivo e lo stadio" anche se "è un peccato che in Italia non si possano fare le cose rapidamente". "Investiremo nella Fiorentina con la sponsorizzazione di Mediacom (più dei 5 milioni di cui si parla, ndr), ma con le regole del Fair Play non si possono spendere soldi se non ci sono introiti", ha ribadito Commisso alla domanda su possibili nuovi acquisti. "La Fiorentina è dei tifosi, non mia. Il mio lavoro è dare a loro emozioni, come quelle che hanno dato a me quando sono arrivato a Firenze", ha concluso Commisso.