Fiorentina, non convocato Chiesa: salta il Lecce

FIRENZE - La Fiorentina, contro il Lecce, non potrà contare su Federico Chiesa. L'esterno viola non è tra i 24 giocatori convocati da Vincenzo Montella "a causa del risentimento all’’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo" come ha rivelato la stessa società gigliata con una nota ufficiale.

I convocati di Montella

PORTIERI: Cerofolini, Dragowski, Terracciano



DIFENSORI: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.



CENTROCAMPISTI: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Eysseric, Pulgar, Zurkowski.



ATTACCANTI: Boateng, Ghezzal, Pedro, Ribery, Sottil, Vlahovic.