Iachini: "Brava Fiorentina: la strada giusta è questa"

NAPOLI - "Siamo assieme da 18 giorni, i ragazzi hanno già recepito molti messaggi. Non abbiamo ancora fatto nulla, la strada però è quella giusta". Dopo il successo contro il Napoli, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "I ragazzi sono stati bravissimi, anche perché abbiamo avuto meno riposo. Serviva una grande prestazione: l'hanno fatta, una prestazione di cuore per noi e per i nostri tifosi. In attacco stiamo occupando bene l'area, ci arriviamo con tanti uomini e creiamo occasioni da rete. A volte non siamo concreti, ma va bene. Abbiamo molti giovani, lavoreremo per migliorare questo aspetto. Per ora va bene così e pensiamo alla prossima gara. L'identità? Lavoriamo tanto sul campo e i ragazzi mi hanno dato una grande disponibilità. Stiamo creando una squadra solida in fase difensiva e di possesso palla. Ancora non abbiamo la forza per giocare dal basso: ci arriveremo. La tattica? Dovevamo tenere la squadra molto corta e dobbiamo ancora cresce in questo aspetto, anche per le gare ravvicinate. L'attacco coi centrocampisti per noi è molto importante: ci fa ripartire bene. Serve ancora un salto di qualità ulteriore. Chiesa? Sta recuperando la miglior condizione fisica, ancora non ce l'ha. Voglio sfruttarlo per tutte le sue qualità: dargli la fascia in questo momento lo contringerebbe a delle fatiche in più. Ora giocare vicino alla porta lo rende più pericoloso".