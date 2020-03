La Fiorentina ricorda Astori nel secondo anniversario della scomparsa

FIRENZE - "Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre". Con queste parole Francesca Fioretti ha voluto ricordare il compagno Davide Astori scomparso due anni fa, nel sonno, mentre era in ritiro a Udine con la Fiorentina di cui era capitano. Sul proprio profilo Instagram la donna ha anche postato una fotografia in bianco e nero che la ritrae di spalle con in braccio la figlia Vittoria avuta dal difensore viola nel febbraio 2016 mentre entrambe guardano il mare e l'orizzonte. Da quel terribile 4 marzo 2018, quando Astori, 31 anni, fu trovato privo di vita nella camera dell'albergo che lo ospitava insieme ai compagni, in attesa di affrontare la gara di campionato contro l'Udinese, sono già passati due anni. Una tragedia che sconvolse non solo la Fiorentina e i suoi tifosi ma anche tutto il mondo del calcio e dello sport in Italia e all'estero che si fermò e organizzò una serie di iniziative per commemorarlo.