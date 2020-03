Fiorentina, Iachini: "Porte chiuse? Non sembrerà una partita di calcio"

FIRENZE - ''Già veniamo da un periodo complicato, questa poi non sarà una gara come le altre, io ho giocato a porte chiuse e so cosa significa, il clima sarà particolare: sembrerà tutto meno che una partita di calcio, pertanto dovremo essere più che mai attenti e concentrati''. Lo ha detto Beppe Iachini ai microfoni di Violachannel in attesa della trasferta con l'Udinese, rinviata a domani dopo lo stop deciso lo scorso fine settimana. ''Da parte nostra innanzitutto c'è tanta vicinanza alle persone malate in questo momento di grande difficoltà. Tornare a giocare non è certo la notizia che adesso interessa di più - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - però dobbiamo scendere in campo e cercheremo quindi di farlo nel migliore dei modi anche perché affronteremo una squadra ostica''. 23 i convocati, indisponibili Ribèry,