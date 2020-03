Coronavirus Commisso: "Juve, esempio da seguire sul taglio stipendi"

FIRENZE - "La Juve è un esempio per tutti, compresa la Fiorentina: l'iniziativa della Juventus è buona. Stiamo studiando anche noi un'azione per il bene del club e per il nostro futuro. Ma decisioni in questo senso ancora non le abiamo prese". E' il commento di Rocco Commisso, a Gr Parlamento, sull'iniziativa dei bianconeri di congelare quattro mensilità dei calciatori per sostenere la società nello stop-Coronavirus: "La cosa migliore del trauma è che tutti si sono avvicinati di più alla squadra: la Fiorentina è diventata umanamente più forte. Grazie a Dio si sono risolti i 5-6 casi che avevamo avuto, a Firenze le cose stanno andando bene. Ma non è terminata l'emergenza: ancora non si sa quando arriveremo a zero casi. E speriamo che al Sud - afferma Commisso, originario della Calabria - dove mancano le attrezzature del Nord, non arrivi il virus. Ripresa del campionato? Pensiamo alla salute ora: di calcio parleremo poi. Vedremo se si potrà tornare ad allenarsi. Ma c'è una seria possibilità che il campionato non possa terminare".