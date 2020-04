Kouame: "Spero che il campionato riprenda presto"

FIRENZE - Christian Kouame, in diretta Instagram sul profilo ufficiale della Fiorentina, ha parlato del momento attuale e della sua voglia matta di ricominciare dopo il grave infortunio al ginocchio. "Spero che il campionato riprenda al più presto. Voglio essere pronto per ripartire bene e al 100% e spero di tornare subito ad allenarmi con la squadra. Non sappiamo ancora se il campionato riprenderà, ma spero di sì: voglio esultare sotto la curva Fiesole". "A fine aprile dovevo lavorare con i compagni, ma poi è successo quello che è successo. Riesco ad allenarmi grazie al preparatore atletico che ci manda le cose da fare casa, seguo il suo programma e ora lavoro sui cambi di direzione. Mi manca solo il pallone". "La concorrenza in attacco? Fa bene, ti aiuta a dare tutto in allenamento". Poi spazio ai ricordi: "Quando sono arrivato in Italia mi sono detto che in cinque anni sarei dovuto arrivare in Serie A. Con il lavoro e le preghiere mie e dei miei genitori ce l'ho fatta. Qui ho trovato gente che mi ha voluto sempre bene. L'esordio in Nazionale? E' stato bellissimo - ha svelato l'ivoriano - conoscevo già Kessie dopo averlo incontrato in Italia e mi ha dato consigli. Sono stato accolto molto bene e sono stato felice di partecipare al raduno dello scorso ottobre. Da bambino ho sempre seguito il Real Madrid, ma sopratutto ho sempre amato Didier Drogba. Grazie a lui ho cominciato a guardare la Premier League" ha concluso Kouame.