Fiorentina, Barone: "Chiesa? Decideremo con lui a fine stagione"

FIRENZE - "Ribéry? Tornerà a Firenze domani". Lo ha confermato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone mentre la squadra prosegue i controlli in vista della ripresa fissata per domani al centro sportivo Astori. "Speriamo di ripartire a breve, significherebbe che siamo in via di miglioramento - ha detto il dirigente viola a Radio Toscana - L'auspicio è che arrivino certezze per programmare questa stagione e soprattutto la prossima, sarà un mercato particolare". In chiave viola, Barone ha evidenziato che "stiamo mettendo le basi per allestire una bella squadra, per riuscirci serviranno sforzi economici ma anche la possibilità di poter realizzare il nuovo stadio nell'area metropolitana: senza quello sarà dura".