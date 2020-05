Terracciano: "La Fiorentina merita obiettivi ambiziosi"

FIRENZE - "Ho tanti sogni nel cassetto e certamente mi piacerebbe vedere la Fiorentina lottare per qualche obiettivo più importante rispetto alle ultime stagioni. Penso che Firenze meriti obiettivi più alti". Nel corso di una diretta Instagram sul profilo ufficiale della Fiorentina, il portiere Pietro Terracciano ha raccontato così le proprie ambizioni: "Gli ultimi anni, per vari motivi, sono stati particolari. Però l'importante è non avere fretta in questo momento e lasciare la società lavorare in tranquillità: i grandi traguardi si raggiungono facendo un passo per volta. Ritengo che la volontà di tutti sia tornare a competere per obiettivi superiori. Ma il sogno a breve termine è riabbracciare la famiglia, è la cosa più importante. Piano piano torniamo alla normalità. Bene o male sono stai mesi anomali, restare chiusi in casa e ricevere tante notizie negative non aiutava ad essere sereni al 100%".