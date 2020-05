Fiorentina, Sottil: "Finalmente in campo con i compagni"

FIRENZE - L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola, affrontando temi come il (sospirato) ritorno in campo e l'esordio con la maglia toscana: "E' stato bello tornare in campo al centro sportivo e rivedere i miei compagni di squadra. Durante questo lockdown - ha spiegato- ho riscoperto i veri valori della vita, soprattutto la famiglia. Sono stato insieme ai miei genitori e a mio fratello, una cosa che in questi anni mi è un po' mancata". Poi un bilancio dopo l'esordio con la maglia viola: "Fu particolare quando a Marassi mi chiamò il mister. Ero seduto in panchina e non ho avuto neanche il tempo di scaldarmi. Mi sono trovato in campo ed è stata un'emozione davvero forte. Nel mio ruolo contano molto di più l'aspetto fisico e mentale rispetto a quello tattico, perchè sono sempre sottoposto a tanti uno contro uno e accelerazioni".