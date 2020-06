Fiorentina: tutti in campo per l'allenamento, Caceres unico a parte

Seduta a ranghi completi quella svolta questo pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' dalla Fiorentina guidata da Beppe Iachini, che ha ripreso a lavorare dopo aver usufruito ieri di una intera giornata di riposo. Il gruppo capitanato da German Pezzella ha svolto il consueto allenamento collettivo con prima riscaldamento fisico-atletico fra campo e palestra esterna, e poi esercitazioni tecnico-tattiche con anche l'attuazione di partitelle a ranghi misti. L'unico elemento che ha continuato ad effettuare lavoro differenziato è stato il difensore Martin Caceres, tornato a fare allenamenti al centro sportivo viola dalla scorsa settimana ma che ancora sta seguendo un programma personalizzato di graduale reinserimento in gruppo alla luce del fatto che, come lui stesso ha confessato, è stato contagiato per circa 60 giorni dal Coronavirus. Allenamento regolare invece per l'attaccante Franck Ribery che, superata la fase di quarantena da lui svolta a casa a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, successivo al periodo trascorso dall'ex Bayern Monaco proprio nella città tedesca durante il lockdown da Coronavirus, sta vedendo salire l'intensità del proprio lavoro anche per testare la caviglia destra operata ad inizio dicembre 2019 dopo che essa si era infortunata nel corso una sfida fra Fiorentina e Lecce di campionato. Da segnalare infine che, come da routine ormai consolidata almeno due volte a settimana, tutti i calciatori viola, lo staff tecnico gigliato ed i dirigenti a stretto contatto con il gruppo-squadra, ha effettuato quest'oggi il test del tampone per scongiurare possibili casi di contagiati da Covid-19 nel mondo Fiorentina.