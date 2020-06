Fiorentina, Iachini vuole restare in viola

FIRENZE - Alla guida della prossima Fiorentina ci sarà ancora Beppe Iachini o un altro allenatore? E' uno dei grandi interrogativi sul futuro viola. L'attuale tecnico, sotto contratto fino al giugno 2021, ha dichiarato ieri a Tuttosport di non sentirsi sotto esame considerando la ventennale carriera e i risultati ottenuti compresi quelli con la squadra viola: 12 punti in 8 gare di campionato da quando a fine dicembre è subentrato a Montella, media di 1,5 a match, un ruolino di marcia che da inizio 2020 - prima dello stop per l'emergenza-Covid - vede la Fiorentina al 7° posto e dunque in corsa per l'Europa. Tutto questo, sommato all'esperienza e alla fiducia nel proprio lavoro, stanno permettendo a Iachini (parole sempre sue) di non badare alle voci che riguardano la sua panchina: l'unico pensiero ora è far ripartire la squadra nel miglior modo possibile, anche perché i viola non sono ancora matematicamente salvi.