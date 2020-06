Fiorentina, attacco spuntato: servono i gol di Ribery

FIRENZE - Problema numero uno: la Fiorentina ha segnato appena due reti nelle ultime tre partite di campionato. Problema numero due: nemmeno una porta la firma di un attaccante. Facce simili di una stessa medaglia che da tempo, in realtà ben prima di Iachini, raccontano di un problema sottoporta. E non è un caso che lo scorso gennaio sia arrivato a Firenze Patrick Cutrone per provare ad assicurare un maggior numero di reti. Eppure l'intervento sul mercato invernale non ha ancora dato i frutti sperati perché dall'ex Milan è stato realizzato solo un centro in coppa Italia contro l'Atalanta, mentre in serie A non ha mai insaccato, anche per il poco spazio avuto a disposizione. L'allenatore nella prossima gara contro la Lazio all'Olimpico, con Chiesa squalificato, farà giocare Ribery, confermatissimo, probabilmente al fianco di Vlahovic per poi lasciare il posto a Cutrone nella successiva gara casalinga con il Sassuolo, anche perché è stato impiegato per appena 41' nelle ultime quattro gare. Prima o poi toccherà anche a lui.