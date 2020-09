Fiorentina, Vlahovic e Cutrone abbattono il Grosseto. Esordio per Bonaventura

FIRENZE - Nel giorno del debutto di Giacomo Bonaventura con la maglia della Fiorentina , i suoi compagni segnano e convincono in amichevole contro il Grosseto . Bisogna aspettare 15' per vedere la Viola in vantaggio, con un destro di Cutrone da fuori area. L’attaccante viola pesca l’angolino alla destra di Barosi . Ottima azione personale dell'ex Milan. I ritmi di gioco non sono affatto alti, mal al 32' sempre Cutrone si prende un colpo alla vita in area e ottiene così un rigore, che Vlahovic realizza con freddezza. Lo stesso attaccante serbo crea un'altra palla gol, ma prima Cutrone e poi Venuti arrivano in ritardo all'appuntamento col gol con un cross dalla sinistra.

Vlahovic e Cutrone, gemelli del gol

Servono altri sette minuti e arriva il tris viola: l'ispiratissimo Cutrone riceve un pallone dalle retrovie, si allarga a destra e crossa per Vlahovic, preciso nel tap-in a due passi dalla porta. Il Grossetto sfiora la rete con Fratini, che timbra il palo con un tiro cross insidioso. 58esimo, altro gol gigliato: Venuti intercetta un passaggio in uscita poco fuori dall’area di rigore. Palla in mezzo per Cutrone e anche lui firma così la sua doppietta. Iachini manda in campo Bonaventura ed Eysseric per Venuti e Cristoforo, poi arriva il momento di Biraghi e Chiesa. Gloria anche per Raimo del Grossetto, che sgancia una bomba da fuori area e trafigge Terracciano. La sfida si chiude con la rete del 5-1 griffato Vlahovic, ma gran parte del merito è di Amrabat, che caparbiamente recupera una palla che aveva perso e serve Dusan con un cross col contagiri.