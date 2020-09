Fiorentina, Borja Valero: "Sono a casa"

FIRENZE - "Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno con la consapevolezza e l'assoluta certezza di essere a Casa". E' il messsaggio, affidato alle sue pagine social, di Borja Valero nel giorno dell'ufficializzazione del suo ritorno alla Fiorentina. Lo spagnolo rientra a Firenze dopo tre stagioni vissute con la maglia dell'Inter. Con la Fiorentina, dal 2012 al 2017, ha raggiunto in 4 occasioni la qualificazione alle coppe europee collezionando 212 presenze e 17 reti.

