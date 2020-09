Fiorentina, Commisso: "Non voglio distruggerlo, ma rifare bene il 'Franchi'"

FIRENZE - "Sono venuto qui per la bellezza di Firenze. Ci sono certamente cose belle e ci sono cose brutte. Io voglio solo distruggere le cose brutte. Forse distruggere è una parola troppo forte ma il concetto è che un nuovo stadio si deve fare bello. Voglio rifarlo il 'Franchi', forse tenendo qualcosa ma quando tu spendi molti soldi, e c'è una struttura di 90 anni, qualcosa va rifatto". Lo ha dichiarato il presidente viola, Rocco Commisso , parlando con i giornalisti al termine di un incontro con Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, tornando sulle dichiarazioni rilasciate ieri in merito alle sue intenzioni sulla ristrutturazione dello stadio fiorentino. "Io non considero il 'Franchi' un monumento - ha aggiunto Commisso -. Io guardo ai miei tifosi e alla mia azienda, vorrei fare una cosa bella, di cui si sia orgogliosi, specialmente se ci metto io i soldi, voglio un impianto simile a quello che viene fatto in altre nazioni europee. L'Italia è troppo indietro da questo punto di vista. Il calcio è un patrimonio italiano, va aiutato e noi vogliamo farlo".

"Incontro positivo con Nardella"

"Ieri abbiamo avuto un incontro con Nardella - ha aggiunto Commisso -. Un bellissimo incontro, positivo, vogliamo proseguire per andare il più presto possibile a Roma per vedere quello che si può fare sullo stadio Franchi. Qui a Campi Bisenzio abbiamo un'opzione differente, ci sarebbe un nuovo stadio, con un grande parcheggio. Ci sono cose positive in entrambe le soluzioni, dovremmo vedere i tempi, i costi e quali problemi potrebbero esserci. Vedremo le due opzioni e faremo per la Fiorentina quello che si potrà fare in tempi ragionevoli. Se ottenessimo i permessi giusti, da quel che ho capito, operare sul 'Franchi' sarebbe la soluzione piu' veloce. Ci sono però costi che voglio confrontare fra 'Franchi' e l'opzione Campi Bisenzio. Valuterò con gli architetti. Nella mia testa tutte e due le opzioni sono percorribili".