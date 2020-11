Iachini, fiducia a tempo: la Fiorentina è al bivio

FIRENZE - La chiamano “fiducia a tempo” ed è quella che la Fiorentina ha concesso a Beppe Iachini in questa settimana che sfocerà nella trasferta di sabato sera a Parma . Partita-verità per il tecnico ascolano rimasto per adesso al suo posto nonostante il malcontento sempre più montante nella società e fra i tifosi dopo la sconfitta e la brutta prestazione con la Roma . Anche la squadra però è stata sollecitata ad assumersi le proprie responsabilità perché in simili situazioni non c'è mai un solo colpevole malgrado alla fine il primo a pagare sia sempre l'allenatore. Dunque sarà una notte di esami per tutti, vietato sbagliare approccio e atteggiamento. E pure i dirigenti saranno chiamati prima o poi spiegare certe scelte. Perché la resa dei conti coinvolgerà tutti, troppi sbagli sono stati fatti in questa Fiorentina. Ora però l'obiettivo è uscire dalla tempesta anche se ciò potrebbe non bastare a Iachini.

Non è stato facile poi per l'attuale allenatore viola, pur tra innegabili errori, affrontare questa stagione dopo un mercato che non è venuto incontro alle sue idee e alle sue richieste. Adesso però per la notte-verità di Parma, trentesima gara per Iachini alla guida dei viola (12 successi, 9 pareggi, 8 ko lo score) lui e la sua squadra dovranno dare una risposta concreta sul campo. Vero che come sembra potrebbe non bastare al tecnico neppure una vittoria per salvare la panchina e scacciar via i fantasmi di Sarri e Spalletti (Commisso punta su un nome forte anche se ingaggiare adesso uno dei due tecnici toscani appare complicato perché entrambi ancora legati a Juve e Inter e per i limiti di questa Fiorentina e della sua situazione) e quelli di Prandelli (ma il ruolo di traghettatore mal gli si addice), D'Aversa, Ballardini e Montella ancora sotto contratto con il club viola.