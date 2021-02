Morte Astori, Francesca Fioretti al palazzo di giustizia

FIRENZE - C'è anche Francesca Fioretti, vecchia compagna dell'ex calciatore della Fiorentina Davide Astori all'interno del palazzo di giustizia di Firenze per l'udienza del processo in abbreviato per il decesso del giocatore, avvenuto il 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine. Tra gli imputati, con l'accusa di omicidio colposo, il professor Giorgio Galanti. L'udienza è stata fissata per esaminare i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal gup Angelo Antonio Pezzuti. Una volta terminato l'esame, sarà possibile il rinvio del processo per la discussione.