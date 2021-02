Fiorentina, Borja Valero: "L'affetto dei tifosi mi ha spinto a tornare"

FIRENZE - Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero , parlando oggi al Q&A sul sito ufficiale del club, ha risposto alle tante domande postegli: "L' affetto dei tifosi ha contato molto nella mia scelta di tornare per chiudere la carriera a Firenze. Questa mia decisione è una conseguenza dell'amore che la gente mi ha dato, un modo forse banale di ripagarlo: dare tutto quel che ho nelle gambe, per poi vivere la città da persona normale e non più da giocatore".

Il regista spiega anche di non aver mai avuto il rimpianto di aver lasciato la Viola per l'Inter: "In quei giorni venni costretto a farlo. Chi comandava diede i poteri a un dirigente cui non stavo simpatico, perciò scelsi la via d'uscita migliore per non fare danni. Per fortuna ho avuto l'opportunità di tornare". Una battuta anche sul suo compagno di squadra Vlahovic: "Dusan è uno che vuole imparare molto, è giovane e ha tantissime prospettive. Mi auguro diventi un attaccante fenomenale".