Fiorentina, nuovo stop per Ribery: a rischio per la Sampdoria

FIRENZE - C'è di nuovo preoccupazione nella Fiorentina per le condizioni di Franck Ribéry. Dopo aver saltato una settimana fa la gara con l'Inter per infortunio l'attaccante francese sembrava destinato a rientrare per la trasferta di domenica contro la Sampdoria tanto che in questi giorni era tornato ad allenarsi in gruppo. Nella sessione odierna però l'ex Bayern ha dovuto fermarsi nuovamente sempre per problemi muscolari e la sua situazione sarà monitorata nel corso dell'allenamento di domani, prima della partenza per Genova. Nell'attesa dunque la disponibilità di Ribéry è in dubbio per la prima di un ciclo di partite determinanti per la squadra viola in chiave salvezza: in caso di ennesimo stop dovrebbe toccare a Borja Valero o al connazionale Eysseric come contro i nerazzurri, a meno che lo spagnolo non venga impiegato nel ruolo dello squalificato Amrabat. Intanto Prandelli ritrova Castrovilli e Milenkovic che hanno smaltito il turno di squalifica e Caceres che sembra aver superato i problemi alla schiena.