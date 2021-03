Iachini: "Fiorentina, che emozione tornare"

FIRENZE - "Tornare qui è sempre un'emozione particolare, la Fiorentina è la squadra del mio cuore, sia per il mio passato da calciatore che da allenatore. Ho un bel rapporto con piazza, squadra e società". Così Beppe Iachini, nuovamente allenatore della Fiorentina al posto del dimissionario Cesare Prandelli, ai canali ufficiali del club toscano. "Ho visto la squadra con i ragazzi un po' abbattuti per qualche risultato venuto meno, ma allo stesso tempo vogliosi di riscattarsi in queste 10 partite che ci aspettano. Saranno difficili e ci dovremo far trovare pronti. Genoa alla ripresa? Avrei preferito avere tutti i ragazzi a disposizione per lavorare al massimo sotto l’aspetto tattico - ha ammesso -. Lavorerò coi ragazzi che sono qui, stanno facendo alcuni le terapie ma recupereremo tutti per la prossima settimana: sarà una gara difficile contro un club ben allenato". Su Malcuit e Kokorin, i due arrivi di gennaio: "Malcuit lo conoscevo, ha avuto un infortunio ma ha delle ottime potenzialità: ci lavorerò e mi auguro che possa darci una mano. Mentre Kokorin lo vedrò domani e mi auguro che si possa inserire in fretta".