Fiorentina, Commisso conferma Vlahovic: "Resta, mai messo in vendita"

FIRENZE - "Vlahovic resta alla Fiorentina, non è stato mai messo in vendita". Rocco Commisso, presidente viola è categorico sul futuro del centravanti serbo. "Quello che sta succedendo è che tutti si stanno muovendo, i procuratori che vogliono fare più soldi e alcune società, visto che siamo alla fine del mercato - ha dichiarato ai microfoni della Tgr Rai-Toscana - E' vero che ci sono notizie che lo riguardano, ma ancora l'offerta giusta non è arrivata". Commisso chiude la porta ad eventuali trattative per il suo centravanti. "Anche se dovessero arrivare offerte, non credo che Vlahovic se ne andrà".