Vlahovic non rinnova con la Fiorentina, Pasqual: "Sbagliato nascondersi"

A Firenze continua a tenere banco il caso Vlahovic. L'attaccante serbo a deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023. Commisso, però, ha svelato dei retroscena sulla trattativa facendo esplodere una vera e propria bomba. Sulla vicenda è intervenuto anche l'ex terzino e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: "Per Firenze il caso di Vlahovic è un dispiacere. La scelta di mettere tutto nelle mani del procuratore equivale a nascondersi dietro un dito - continua ai microfoni di Radio Toscana -, perché la firma finale la mette sempre il calciatore".

Pasqual, parole al miele per Sottil

Pasqual parla poi del rinnovo di Riccardo Sottil: "L 'ho seguito bene quando ho seguito la Nazionale Under 21. È un generatore con la freccia puntata verso l'alto, lo ha già fatto vedere con ottimi momenti nel suo periodo a Cagliari prima dell'infortunio. A Firenze la crescita definitiva essere sulla continuità. La Fiorentina ha fatto bene a muoversi in anticipo rinnovandogli il contratto" . Battuta finale, poi, su Biraghi:"Gli esterni a Firenze sono sempre stati critici perché si pensa che l'erba del vicino sia sempre più verde, ma se Biraghi è rimasto, era nel giro della Nazionale ed è stato un capitano un motivo c'è. stato sostituito con Odriozola, sta facendo bene in fase di spinta e può essere sempre più una spina nel fianco per le avversarie".