Vlahovic, dopo la Lazio è strappo con i tifosi della Fiorentina

È sempre più teso il rapporto tra Dusan Vlahovic e i tifosi della Fiorentina. Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio - arrivata per 1-0 con gol di Pedro - i viola sono andati sotto il settore ospiti per ringraziare i circa 350 sostenitori arrivati da Firenze. Come sempre, il capitano Biraghi ha sollevato la fascia di Davide Astori per il tradizionale saluto, con gran parte della squadra che lo ha seguito nel gesto. Non Dusan Vlahovic, che al fischio finale si sarebbe diretto negli spogliatoi insieme ad altri giocatori. Un gesto inconsueto ma prevedibile, dopo i fischi ricevuti prima in traferta a Venezia e poi domenica scorsa al Franchi.