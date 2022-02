Fiorentina, Italiano: "Siamo carichi. Atalanta, vogliamo la semifinale"

FIRENZE - La Fiorentina vuole ripartire dopo il pesante ko di campionato contro la Lazio . Per farlo non c'è modo migliore che tuffarsi nei quarti di finale di coppa Italia . Domani trasferta di Bergamo al Gewiss Stadium contro un'altra squadra ferita dall'ultima sfida di serie A: l' Atalanta . Le parole di Vincenzo Italiano tecnico dei viola: "Domani è una partita importante, già il primo quarto ha fatto vedere quanto sia sentita. Arriviamo da una sconfitta non bella e quindi dopo pochi giorni vogliamo ben figurare. Dobbiamo fare una grande partita, la posta in palio è alta e ci teniamo. L’ Atalanta sappiamo tutti quanto è forte".

Ripartire con la giusta mentalità

"Abbiamo reagito bene dopo Torino, sono partite che non ti aspetti. Anche se questa è stata molto diversa. La gara contro la Lazio è stata sempre in equilibrio, ma abbiamo commesso degli errori ingenui. Ce la siamo giocata diversamente da quella di Torino. Le sconfitte si vanno ad analizzare, ma non hanno lasciato strascichi importanti".

Preoccupato? No, sono carico

"Non sono preoccupato, per quello che ho già detto: siamo oltre i programmi. In campionato stiamo battagliando alla pari con Lazio e Roma e ne siamo felici. Per domani sono carico, perché è una partita che ci può portare in semifinale. I momenti di alti e bassi in una stagione ci possono stare. Preoccupato potrei esserlo se non fossimo in lotta per quello. Mi auguro che domani arriveranno le risposte giuste, abbiamo fatto un’ottima rifinitura".

Cabral e Piatek a disposizione

"Abbiamo dovuto accelerare la presenza di Cabral, è a disposizione anche se deve lavorare per integrarsi. Avevamo bisogno di buttarlo dentro subito. Si è mosso in maniera discreta nel primo tempo, ha avuto pressione costante e un'occasione da rete. Piatek ha recuperato, sta bene, anche se non al 100%. I ragazzi si stanno applicando al meglio, hanno smania di essere utili e di essere decisivi per questa squadra. Se le punte continueranno a lavorare così riusciranno a finalizzare il lavoro della squadra, molto presto. Castrovilli? Sta bene, fa parte di un reparto dove ci sono giocatori bravi, come lui. Chiaro che personalmente mi aspetto molto di più da parte sua. Formula Coppa Italia? Guardando all'Inghilterra sarebbe una formula che mi piacerebbe, ma per come è adesso non è possibile. Siamo stati bravi ad arrivare tra le prime otto".

Ikonè deve cambiare mentalità

"Ikonè è un esterno puro. Si tratta di una questione di meccanismi e di concetti da acquisire, all'interno della Fiorentina. A Napoli si è espresso bene, è un ragazzo che sta entrando dentro la nuova realtà. Deve cambiare il suo modo di pensare che è diverso da quello che utilizzava nella sua ex squadra. Ci vuole tempo".