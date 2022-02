Fiorentina, Italiano: "Vlahovic? Io sono contento per Piatek"

BERGAMO - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la gara con l'Atalanta: "Stavamo gestendo bene la gara nel primo tempo prima del pareggio. Poi hanno segnato alla prima occasione. In 10 non è mai facile, ma siamo stati bravi a vincerla - ha dichiarato - Alla fine ho chiamato tutti avanti: il timore di giocare 30 minuti con un giocatore in meno c'era, era pericolosissimo e siamo contenti di aver passato il turno. Piatek sostituto di Vlahovic? Intanto aspettiamo il nostro avversario e ci godiamo la vittoria. Per Piatek sono contento, è un ragazzo che si sta allenando benissimo. Sa che deve deve entrare subito nei nostri meccanismi: i due gol sono un premio al suo lavoro. E' straordinario vincere a Bergamo. Noi lavoriamo duramente fin dal ritiro. Abbiamo alti e bassi che non devono esserci. In settimana continuiamo a spingere forte e a migliorare. Sono contento dell'atteggiamento della squadra, ha reagito alla sconfitta con la Lazio come successo altre volte. Sapete bene cos'è l'Atalanta e siamo felicissimi di aver vinto qui", ha concluso.