Pradé, stoccata a Vlahovic: Juve-Fiorentina è già iniziata

FIRENZE - Juve e Fiorentina si sfideranno in semifinale di Coppa Italia e Dusan Vlahovic, che ha lasciato Firenze a gennaio per provare l'avventura in bianconero, si ritroverà presto ad affrontare il suo recentissimo passato. “La differenza non la fa mai un calciatore, ma la fa un gruppo: 55 persone che partono per una trasferta, partendo dai magazzinieri, dai fisioterapisti, dalla comunicazione, dai dirigenti. Per questo stasera sono particolarmente felice. Queste partite contro delle squadre così forti in trasferta che già si conoscono da tanti anni… Senza dimenticare che per noi questo è il settimo mese, senza contare i due anni anomali precedenti. Dobbiamo fare ancora tanta esperienza, ma vincere una partita così, rimanendo in 10, al 92′ hai ancora voglia di andare avanti: è una gioia grande”. Lo ha detto il ds viola Daniele Pradè nel post partita della gara vinta dalla Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta, in una sfida valida per la Coppa Italia.