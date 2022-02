Fiorentina, in centinaia ad inneggiare contro la Juve: "Chi non salta è bianconero"

FIRENZE - Grande festa a Firenze dopo la vittoria della Viola contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano ha riscattato il brutto ko in campionato contro la Lazio (3-0) superando 3-2 la Dea grazie a una rete di Milenkovic in pieno recupero, al 93'. Un gol importantissimo che permette ai toscani di strappare il pass per la semifinale, dove affronteranno i grandi rivali della Juve. Quella Juve che nel calciomercato invernale ha strappato alla Fiorentina Dusan Vlahovic, vecchio idolo della Fiesole.