Italiano dopo lo Spezia: "Fiorentina, devi trovare continuità"

LA SPEZIA - Al termine del match vinto 2-1 contro lo Spezia, ecco la disamina di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina. Le sue parole a Sky Sport: "La classifica è bella, ma il campionato è ancora molto lungo e noi dobbiamo crescere. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, creato tanto e concesso poco allo Spezia, ma in questo momento non riusciamo a trovare continuità. E' stato giusto vincere e il gol premia Amrabat che aveva fatto una gran prestazione, macchiata dall'errore. L'accoglienza del Picco? Non sono quella persona che loro hanno cercato di etichettare, ho chiesto scusa per la mia comunicazione sbagliata. Sono convinto che crescerò dopo questa esperienza, ma ripeto: non sono quella persona. Le occasioni da gol? Abbiamo sprecato alcune volte l'ultimo passaggio, abbiamo creato molto contro una squadra che era reduce da un periodo positivo".