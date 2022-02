Fiorentina, Italiano concede un giorno libero dopo lo Spezia

FIRENZE - Annullato l'allenamento odierno per la Fiorentina. La decisione è stata dettata dal tecnico viola Vincenzo Italiano che, dopo il successo sullo Spezia, ha concesso una giornata di libertà alla propria squadra. Inizialmente, infatti, era stata programma per oggi una sessione pomeridiana di allenamenti al centro sportivo Davide Astori. La Fiorentina, dunque, riprenderà i lavori in vista della gara contro l'Atalanta (in programma al Franchi domenica alle 12.3) nella mattinata di domani. In vista della gara con l'Atalanta Italiano dovrà valutare le condizioni fisiche di Kokorin, le cui noie muscolari lo hanno tenuto out dalla gara con lo Spezia, mentre il tecnico ritroverà, dopo la squalifica, Bonaventura e Torreira.