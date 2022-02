Fiorentina, Sottil: "La sfida con l'Atalanta arriva al momento giusto"

FIRENZE - "L’Atalanta avrà voglia di rifarsi dagli ultimi risultati negativi in campionato, mentre noi siamo molto carichi viste le prestazioni con Cagliari e Spezia. Questa sfida arriva nel momento perfetto, soprattutto perché giocheremo in casa davanti ai nostri sostenitori": Riccardo Sottil lancia la sfida ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. L'attaccante viola ha messo in chiaro come tutto lo spogliatoio sia galvanizzato dopo le ultime prestazioni e voglia chiudere in crescendo il campionato: "Stiamo entrando nella fase calda della stagione - ha proseguito il numero 33 di Vincenzo Italiano - abbiamo un obiettivo da raggiungere ed una semifinale di Coppa Italia da giocare: abbiamo le qualità per arrivare in fondo. Sono convinto che proseguendo con lo stesso spirito di squadra e con l’entusiasmo che abbiamo ora potremo toglierci delle belle soddisfazioni quest’anno". E a proposito di soddisfazioni, l'attaccante figlio d'arte sta vivendo una stagione finalmente da protagonista: "Sto bene - ammette - sono in forma e contento del periodo che sto vivendo. Sono motivato dal divertimento che provo a giocare a calcio. È vero che per noi è un lavoro, ma alla base secondo me deve esserci il divertimento. Mi motiva anche vedere lo stadio pieno, sentire il calore dei tifosi e cercare di fare meglio ogni partita. Io arma in più dalla squadra? Non spetta a me dirlo. Di certo il mister sta tenendo tutti noi attaccanti sulla corda, stiamo ruotando molto lì davanti e bisogna farsi trovare pronti ogni volta che il mister ci chiama in causa, anche se non è facile capire quando accadrà".