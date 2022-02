Fiorentina-Juve: difesa viola in sofferenza, ma rientra Milenkovic

FIRENZE - La delusione per la sconfitta in casa del Sassuolo ha lasciato spazio alla voglia di riassaporare una finale di prestigio. La Fiorentina ha lavorato negli ultimi giorni per farsi trovare pronta alla sfida con la Juventus di mercoledì, quando tornerà da avversario al Franchi Dusan Vlahovic. I viola conoscono molto bene le potenzialità del numero 7 bianconero, e infatti il tecnico Vincenzo Italiano sa di dover prestare molta attenzione al suo ex allievo: "Ritrovare Dusan? Gli ho visto fare quei gol al Castellani... Cosa proverò a ritrovarmelo da avversario? Ovviamente mi farà effetto visto che fino a poco tempo fa era con noi - sono state le sue parole dopo la gara del Mapei Stadium -. Come sempre detto lui ha fame, vive per il gol, è un giocatore che diventerà un campione come sta già dimostrando. Speriamo che mercoledì non sia concreto e decisivo come a Empoli". La Fiorentina dovrà cercare di limitare al massimo i difetti emersi in questo inizio 2022: dalle troppe espulsioni (10 finora in stagione quelle rimediate dai viola) ai gol incassati (un solo clean sheet per Italiano e i suoi nel nuovo anno). Di grande aiuto, soprattutto per il secondo aspetto, il rientro di Nikola Milenkovic, che tornerà a guidare il reparto arretrato dopo aver scontato la squalifica. Grande amico e compagno di nazionale di Vlahovic, il numero 4 viola sarà incaricato della sua marcatura: spetterà a lui il compito di rendere quanto più inoffensivo possibile il 7 bianconero e permettere così alla sua squadra di proseguire il cammino perfetto fin qui portato avanti in Coppa Italia. Quattro vittorie in altrettante partite hanno galvanizzato l'ambiente, ora davvero convinto di poter competere per portare a casa il trofeo: "Conquistarela Coppa - ha sottolineato Italiano - è l'obiettivo di tutte le semifinaliste, quindi anche il nostro. Avrei preferito pensare alla Juventus con un risultato positivo alle spalle, comunque la Fiorentina ha fame e ha intrapreso la strada giusta, da adesso si riparte". Lo spogliatoio ha recepito alla perfezione il messaggio, come dimostrano le dichiarazioni post gara di Castrovilli ("Siamo pronti per toglierci una grande soddisfazione") e il messaggio social di Cabral, erede di Vlahovic in viola: "Felice per il mio primo gol con questa maglia. Che sia il primo di tanti". La sfida a DV7 è lanciata.