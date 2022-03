Fiorentina, Barone: "Vlahovic ha fatto le sue scelte: per noi è il passato"

FIRENZE - A pochi minuti dall'inizio del match di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, il dg viola Joe Barone ha parlato ai micorfoni di Sport Mediaset. Il braccio destro di Rocco Commisso ha sottolineato l'importanza della doppia sfida coi bianconeri senza tirarsi indietro sullo sconttante tema Vlahovic, grande ex della serata del Franchi: "La Fiorentina - ha assicurato Barone - andrà a mille all'ora, questo è sicuro. Per noi la partita è molto importante, ci teniamo tantissimo alla Coppa Italia perché vogliamo andare in Europa. Ci siamo meritati questa semifinale, tutto si gioca nel campo e per noi sono due finali Mondiali. Vlahovic? Non è un nostro giocatore fa parte del passato. I tifosi lo accoglieranno come vogliono. Ognuno fa le sue scelte, poi c'è chi dimostra chiarezza e chi no. Noi ci godiamo questa bellissima atmosfera e quella che ci sarà ad aprile a Torino: siamo concentrati su quello. Il vero top player della Fiorentina è il gruppo, la società che crede nel lavoro di Italiano. C'è il merito del gruppo nel suo complesso e della società che credono in questo sistema di gioco che abbiamo voluto e siamo arrivati fin qui".