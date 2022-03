Lady Venuti denuncia gli insulti social dopo la Juve: la sorpresa del tifoso

Dusan Vlahovic che abbraccia l'inconsolabile Lorenzo Venuti . È questa una delle immagini più forti e significative dell'ultimo Fiorentina-Juventus andato in scena allo stadio Franchi. Dopo l'autogol nella semifinale di andata di Coppa Italia , l'attaccante serbo è stato uno dei primi a consolare l'ex compagno di squadra, che sui social è stato travolto dalle critiche. A denunciare tutto è la fidanzata, Augusta Iezzi , che in una serie di storie condivise su Instagram ha rivelato di essere stata travolta da moltissimi insulti. "Io direi che in questo preciso momento ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e che provoca un'autorete - ha detto - Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso. Io sono molto riservata riguardo la mia vita privata e non parlo mai di Lorenzo ma in questa occasione devo farlo perché sto ricevendo davvero troppi messaggi , alcuni sono di incoraggiamento quindi vi ringrazio, altri no".

Venuti, la reazione della fidanzata e il messaggio di consolazione

Lady Venuti non le ha mandate a dire. "L'autorete è una cosa sfigata che è capitata, passerà. Ci sono persone che in questo momento vivono nelle metropolitane usandole come bunker per schivare le bombe, al confronto un autogol penso sia una grande stronz***". Non tutti i tifosi sono però uguali: in una storia successiva, Augusta Iezzi ha poi rivelato di aver trovato una bella sorpresa da parte forse di un sostenitore viola. "Qualcuno ce l'ha lasciata in giardino stanotte - ha rivelato pubblicando la foto di una sciarpa con i colori della Fiorentina - Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto e incoraggiamento". In allegato, un grande cuore viola.